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Власти Узбекистана будут контролировать цены на основные продукты питания

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Власти Узбекистана будут контролировать цены на основные продовольственные товары, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста РУз.

Постановлением правительства утверждено положение о порядке установления систематического контроля и принятия необходимых мер по недопущению необоснованного завышения цен на основные виды продуктов питания и товары первой необходимости в периоды резких колебаний цен.

Согласно документу, анализ проводится уполномоченным органом (Антимонопольным комитетом) в случаях резких колебаний цен или при возникновении ажиотажного спроса на рынке.

Правила положения распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов, а также на следующие социально значимые основные виды продуктов питания:

  1. пшеница и мука
  2. формованный хлеб
  3. говядина
  4. мясо птицы
  5. яйца
  6. хлопковое масло
  7. подсолнечное масло
  8. рис
  9. сахар
  10. молоко (фасованное)

Период резких колебаний цен на основные продукты питания устанавливается Кабинетом Министров на срок до 6 месяцев, когда цены на данные продукты повышаются до уровня, равного или превышающего базовую ставку Центрального банка, в течение последних 30 дней либо при возникновении ажиотажного спроса на рынке.

При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, уполномоченный орган осуществляет непосредственное посещение помещений хозяйствующих субъектов, а также инвентаризацию имеющихся запасов на складе.


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URL: https://www.vb.kg/425653
Теги:
продовольствие, Узбекистан
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