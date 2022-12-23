Власти Узбекистана будут контролировать цены на основные продукты питания

Власти Узбекистана будут контролировать цены на основные продовольственные товары, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минюста РУз.

Постановлением правительства утверждено положение о порядке установления систематического контроля и принятия необходимых мер по недопущению необоснованного завышения цен на основные виды продуктов питания и товары первой необходимости в периоды резких колебаний цен.

Согласно документу, анализ проводится уполномоченным органом (Антимонопольным комитетом) в случаях резких колебаний цен или при возникновении ажиотажного спроса на рынке.

Правила положения распространяются на высоколиквидные и монопольные виды продукции, сырья и материалов, а также на следующие социально значимые основные виды продуктов питания:

пшеница и мука формованный хлеб говядина мясо птицы яйца хлопковое масло подсолнечное масло рис сахар молоко (фасованное)

Период резких колебаний цен на основные продукты питания устанавливается Кабинетом Министров на срок до 6 месяцев, когда цены на данные продукты повышаются до уровня, равного или превышающего базовую ставку Центрального банка, в течение последних 30 дней либо при возникновении ажиотажного спроса на рынке.

При выявлении признаков, вызвавших искусственный дефицит продукции на рынке, уполномоченный орган осуществляет непосредственное посещение помещений хозяйствующих субъектов, а также инвентаризацию имеющихся запасов на складе.