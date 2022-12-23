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Мужчину за сбыт наркотиков приговорили к 13 годам тюрьмы

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- Ольга Новгородцева
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Первомайским районным судом И.К. приговорен к тринадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Бишкекский городской суд этот приговор утвердил.

9 марта 2022 года в Следственную службу УВД Первомайского района г. Бишкек поступил рапорт специального оперативного подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики о наличии информации в отношении неизвестных лиц, которые вербуют граждан Кыргызстана для перевозки

крупных партий наркотических и психотропных веществ из Казахстана в нашу республику.

В тот же день было возбуждено уголовное дело.

Вскоре оперативники задержали курьера, которым оказался И.К.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично и рассказал, что ранее он расфасовывал в маленькие пакетики сухие приправы, которые в домашних условиях готовила его мать, и развозил их по магазинам.

Потом в мессенджере "Телеграм" нашел работу курьера и 17 марта 2022 года днем забрал посылку в районе железнодорожного вокзала. Когда садился в машину с посылкой, его

задержала милиция. Он не знал содержание упаковки, в которой была посылка, и не

догадывался, что там были наркотики. Затем с милицией поехали домой, где был обыск. В

доме изъяли фасовочные пакетики и другие предметы, которые он ранее использовал

для расфасовки пищевых сухих приправ. Он иногда курил наркотики, в связи с чем

дома нашли пустые бутылки с их следами. Кроме этого, в его телефоне милиция

обнаружила фотографию с указанием координат и описанием местности в районе села Садовое.

Там, по показаниям И.К., сотрудники милиции при нем закопали, а потом выкопали какое-то вещество в полиэтиленовом пакете.

Эти показания суд не убедили, а рассказы о том, что И.К. раньше не судим и дома у него осталась одинокая пожилая мама, никого не разжалобили. Решение суда – тринадцать лет исправительной колонии общего режима и конфискация имущества.


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URL: https://www.vb.kg/425656
Теги:
наркотики, суд, Бишкек
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