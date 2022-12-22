Адахан Мадумаров плюет на свой народ?

Депутат Адахан Мадумаров сегодня на заседании Жогорку Кенеша поднял тему активистов, находящихся под стражей.

"28 человек незаконно сидят в тюрьме. Врачи осмотрели состояние двух наших дочерей – их здоровью грозит опасность. Двум нашим девушкам становится плохо. Однако депутаты молчат об этом и предлагают принять бюджет. Ни черта нам это не даст. 28 семей страдают, а мы здесь сидим в тепле и принимаем законы. Как будто террористов поймали. Если власть до дрожи боится пятерых женщин, то я плевал на эту власть. Эта власть не сможет защитить наши права", - сказал он.

Напомним, задержанные за "кемпир–абадские" беспорядки люди, называющие себя гражданскими активистами, хором начали болеть. Одному стало плохо прямо во время суда, где ему избирали меру пресечения. Другая срочно заболела уже в СИЗ О и так далее. В этой связи их защитники в один голос стали требовать выпустить задержанных.

С одной стороны, понятно: СИЗО - не курорт. Но с другой - их же вроде бы никто силой в политическую войнушку не тянул. Если уж заявили о себе как о непримиримых борцах за справедливость - будьте любезны соответствовать!

Что же касается сегодняшних слов Мадумарова, то он по-прежнему остается верен своей натуре – при любой возможности делать подобного рода громкие театрализованные заявления.

В этой связи хотелось бы посоветовать депутату быть все-таки последовательнее. Раз он у него так душа болит за активисток, то почему бы их не поддержать на деле, а не на словах. Тем более, что одна их них его верная соратница. Например, также объявить голодовку и выйти на митинг в их поддержку, где нужно будет простоять на морозе весь день.

По поводу же плевка, хочется напомнить г-ну Мадумарову, что он и сам является частичкой этой самой власти. Жогорку Кенеш, как известно, является законодательной ветвью власти. Получается, раз он плюет на эту власть, то он и на самого себя плюет вместе со своими коллегами по парламенту. А если вспомнить, что депутатов выбирает народ, то вывод напрашивается сам собой. А раз так, то может Мадумарову следует сдать свой депутатский мандат. Хватит ли на это мужество? Так по крайней мере будет логичнее, когда слова не расходятся с делами.