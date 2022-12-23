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Русский театр драмы приглашает на премьеру "Сказки о царе Салтане"

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- Анастасия Карелина
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В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова состоялась премьера детского спектакля "Сказка о царе Салтане" по произведению Александра Сергеевича Пушкина. Увидеть и оценить новое представление можно до 30 декабря.

Обращаясь к наследию великого русского писателя, театр предлагает зрителям замечательную сказку в современной интерпретации.

Режиссер-постановщик нового представления - Арина Бессергенева (Москва), художник-постановщик и художник по костюмам - Василиса Кутузова (Москва). Музыкальным оформлением спектакля также занималась Арина Бессергенева. Хореограф - Валерия Мигалина (Москва).

"Сказка о царе Салтане" - это спектакль с живописным сюжетом, наполненный пластическими номерами, фантазиями и волшебством, перекликающимися с современной действительностью. Юные зрители встретятся с невероятными красочными персонажами - жителями острова Буяна: тридцатью тремя богатырями и Царевной-Лебедью.

Данная постановка является образцом свежего, нестандартного взгляда на бессмертную классику, где добро всегда побеждает зло. Актеры мастерски передают дух русской сказки и уникальную поэтичность произведения.

Перед началом спектакля гостей ждет еще и праздничное елочное представление. Ребята увидятся с Дедом Морозом, Снегурочкой, и другими любимыми сказочными персонажами.

Посмотреть пластико-драматическую фантазию "Сказка о царе Салтане" можно 24 декабря в 10 часов и 15 часов 30 минут, 25 декабря в 13 часов и 15 часов 30 минут, 26, 27, 28 и 29 декабря в 10 часов, и 30 декабря в 10 часов, 13 часов и 15 часов 30 минут.


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URL: https://www.vb.kg/425670
Теги:
театр, премьера
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