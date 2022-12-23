Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации общей границы

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев подписали договор о демаркации общей границы, сообщила пресс-служба узбекистанского лидера.

Токаев 21-22 декабря находился с госвизитом в Узбекистане.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали исторические документы – договор о союзнических отношениях и договор о демаркации узбекско-казахстанской государственной границы", - говорится в сообщении.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе казахстанского лидера, Токаев считает отношения двух стран прочными и гармоничными, образцом межгосударственного партнерства. В ходе переговоров он отметил, что подтверждением этого является подписание договора о союзнических отношениях. "Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению", - цитирует пресс-служба слова Токаева.

Президент Казахстана назвал договор о демаркации государственной границы историческим соглашением, которое "полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах". Токаев подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.

Кроме того, на уровне правительств, министерств и ведомств, крупных компаний двух стран подписаны 15 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества, добавили в пресс-службе Мирзиеева.

В их числе соглашения о создании международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

Приняты меморандумы в сфере стратегических реформ, развития электронной торговли, лесного хозяйства, государственной службы, дорожные карты по расширению сотрудничества между рядом областей двух стран, а также соглашения о реализации проектов в области энергетики, химической промышленности, транспорта и логистики. "Также в рамках визита подписаны торговые контракты и инвестиционные договоры на сумму 8 миллиардов долларов", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.

Протяженность границы между Казахстаном и Узбекистаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.

Источник: РИА Новости