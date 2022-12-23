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Госдеп США выделил "Кыргыз Индиго" грант. Активисты выступают против

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- Асия Канаева
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Госдепартамент США выделил НПО "Кыргыз Индиго" грант в размере 30 000 долларов в целях продвижения трансгендерной идеологии в школах Кыргызстана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Болотбек Батилов.

Данная идеология, по словам Батилова противоречит нормам Конституции Кыргызской Республики.

Статья 20

1. Семья - основа общества. Семья, отцовство, материнство и детство находятся под охраной общества и государства.

Статья 26

1.Семья создается на основе добровольного вступления в брак мужчины и женщины, достигших установленного законом брачного возраста.

"Госдепартамент, финансируя данное направление, грубо вмешивается во внутренние дела Кыргызстана и нарушает нормы международного права по защите психологического, физического и духовного здоровья детей. Правительству Кыргызской Республики необходимо дать правовую, юридическую и политическую оценку данной сложившейся ситуации", - написал председатель Всемирной лиги.

Болотбек Батилов и согласные с ним активисты написали письмо на имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Копию послания адресовали председателю Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбеку Ташиеву.

Пять гражданских активистов (Батилов Болотбек Дженишович, председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений", Усупов Тилек Сабырович, председатель ОФ "Тилекмат Аке", Джуманазаров Марат Кочконбаевич, "Сияние Востока" Независимая группа гражданских аналитиков и экспертов, Кудайбердиев Абдималик, председатель Движения Улуттук Демилге "Өнүккөн Кыргызстан" и Доолотова Сайкал (Аяна Эркинбекова), лидер движения "Женщины Мира за семейные ценности") просят главу государства принять их для обсуждения вопросов сохранения и развития естественно-традиционных семейных ценностей, национальных и религиозных ценностей.


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URL: https://www.vb.kg/425677
Теги:
грант, президент, США
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