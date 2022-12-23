Кыргызстанцы из разных стран подарили пограничникам 50 спальных мешков

Пограничникам, служащим в Баткене, Лейлеке, Алае, передано 50 спальных мешков. Об этом на своей странице в соцсети сообщил кыргызстанец Айбек Турдаалы.
По его словам, это вклад наших соотечественников в Украине, России и Кыргызстана, а также граждан вышеуказанных стран.
"Хотим поблагодарить Динару Эркимбаеву, которая собрала средства и помогла общественному фонду "Заманбап Аскер".
Наши двери открыты для наших неравнодушных граждан. Это наши реквизиты:
https://mssg.me/zamanbapasker
DemirBank
Perizat Saitburkhan kyzy
KGS: 1180000036529396
USD: 1180000036529295
BIC N.:118001
SWIFT:DEMIKG22
Correspondent account N.:
101381000037015
VISA card: 4215 8901 1806 0570
Элсом:
0771545545 (Zh.T)", - говорится в сообщении кыргызстанца.