Кыргызстанцы из разных стран подарили пограничникам 50 спальных мешков

Пограничникам, служащим в Баткене, Лейлеке, Алае, передано 50 спальных мешков. Об этом на своей странице в соцсети сообщил кыргызстанец Айбек Турдаалы.

По его словам, это вклад наших соотечественников в Украине, России и Кыргызстана, а также граждан вышеуказанных стран.

"Хотим поблагодарить Динару Эркимбаеву, которая собрала средства и помогла общественному фонду "Заманбап Аскер".

Наши двери открыты для наших неравнодушных граждан. Это наши реквизиты:

https://mssg.me/zamanbapasker

DemirBank

Perizat Saitburkhan kyzy

KGS: 1180000036529396

USD: 1180000036529295

BIC N.:118001

SWIFT:DEMIKG22

Correspondent account N.:

101381000037015

VISA card: 4215 8901 1806 0570

Элсом:

0771545545 (Zh.T)", - говорится в сообщении кыргызстанца.