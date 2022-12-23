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Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Маевского айыл окмоту

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- Назгуль Абдыразакова
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Прокуратурой Аламудунского района проведена проверка в Маевском айыл окмоту на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что в период с 2018-2021 гг. в результате незаконных действий ответственных работников Маевского айыл окмоту выявлена недостача бюджетных денежных средств на сумму 7 млн 620 тыс 968 сомов.

По результатам проверки прокуратурой района по вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/425683
Теги:
Аламудунский район, уголовное дело, Генеральная прокуратура
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