Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Маевского айыл окмоту

Прокуратурой Аламудунского района проведена проверка в Маевском айыл окмоту на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе проверки установлено, что в период с 2018-2021 гг. в результате незаконных действий ответственных работников Маевского айыл окмоту выявлена недостача бюджетных денежных средств на сумму 7 млн 620 тыс 968 сомов.

По результатам проверки прокуратурой района по вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 ("Присвоение или растрата вверенного имущества") и 337 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование.