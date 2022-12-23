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Женщина пыталась пронести в колонию мобильные телефоны,спрятанные в вениках

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что в ходе специальной операции, проведенной в рамках комплексных оперативно-профилактических мероприятий, на КПП исправительного учреждения №2 в селе Степное Чуйской области, была задержана гражданка А.Г.

Она пыталась передать на территорию колонии внешне обычные три хозяйственных веника, используемых при уборке. Но при внимательном осмотре выяснилось, что внутри были умело спрятаны четыре сотовых телефона. А мобильные средства связи в учреждениях СИН относятся к категории запрещенных предметов.


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URL: https://www.vb.kg/425687
Теги:
ГСИН, колонии, Чуйская область, Кыргызстан
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