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"Мадумарову никто не давал право оскорблять делегатов Народного курултая"

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- Бакыт Басарбек
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Депутату Адахану Мадумарову никто не давал право оскорблять делегатов Первого Народного курултая необоснованными заявлениями. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился делегат курултая, глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, делегаты курултая в отличие от тех же депутатов ЖК являются не представителями "элиты", а выходцами из народа.

"Мадумаров заявил, что курултай прошел незаконно и что он намерен оспаривать его законность в Конституционном суде. Почему он вдруг решил принизить значимое историческое мероприятие, мне непонятно. Президент собрал со всех регионов делегатов от народа, чтобы напрямую выслушать все чаяния народа. Что именно здесь не устраивает Мадумарова? Что глава государства захотел напрямую поговорить с народом и что люди смогли озвучить свои идеи и проблемы ему? Если Мадумаров видит в этом только один негатив, то, как говорится, слов нет", - сказал Усупов.

Глава ОФ "Тилекмат Аке" вновь напомнил, что Народный курултай на этом не закончил свою работу.

"Мы создали Объединение делегатов Первого Народного курултая КР, которое продолжит работу с населением страны. Мы открываем площадку, на которой мы предлагаем всем делегатам курултая выступить и рассказать то, что они не успели сказать на самом мероприятии. Мы же в свою очередь обязуемся донести их слова до чиновников. Также и остальном жителям страны можно будет воспользоваться нашим колл-центром, посредством которого они смогут донести свои чаяния до властей", - добавил он.

Напомним, 25-26 ноября в Бишкеке прошел первый Народный курултай с участием президента Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/425691
Теги:
Адахан Мадумаров, курултай, Кыргызстан
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