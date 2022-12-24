ВУЗы КР получат доступ к индексируемой базе данных

На днях под руководством заместителя министра образования и науки Расула Абазбек уулу достигнута договоренность о создании консорциума вузов КР для приобретения подписки на международную научно-метрическую базу данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на основании соглашения у высших учебных заведений появится возможность использовать индексируемую базу данных:

- более 25000 рецензируемых научно-технических и медицинских журналов (издаваемые более 7000 международными издательствами);

- более 200000 книг;

- не менее 10 миллионов публикаций материалов конференций;

- не менее 45 миллионов патентов от 5 патентных ведомств;

- экспорт более 20000 методических данных;

- полные и исчерпывающие профили авторов с атрибутами: цитаты, документы, соавторы активных исследователей по всему миру;

- ежедневное обновление базы данных.