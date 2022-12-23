Джаныбеков прокомментировал идею Калашникова относительно газа и нефти

Министр сельского хозяйства и мелиорации Аскарбек Джаныбеков поддержал идею депутата Госдумы Леонида Калашникова относительно сотрудничества России со странами СНГ. Своим мнением по этому поводу глава Минсельхоза КР поделился с vb.kg.

"В Кыргызстане большая потребность в минеральных удобрениях, и, это хорошая идея, которую стоит обсуждать", - сказал он.

Отметим, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым", председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от КПРФ Леонид Калашников сказал, что надо отправлять удобрения, нефть и газ в страны СНГ, своим ближайшим соседям, в обмен, например, на фрукты.

Он напомнил, что раньше к концу года всегда начинались переговоры по газу - с Украиной и Белоруссией. Депутат тогда говорил: " Это - наши братья, наш аванпост на западе. И с брата мы пытаемся требовать по рыночной цене... А теперь уже и президент достаточно четко сказал, что уже пришла пора не считать эти копейки".

Но у нас рядом много стран, кроме Белоруссии, - наш пояс СНГ. "Беды и проблемы этих стран я знаю прекрасно, бывал там много раз. Молчать о них не надо, наоборот - надо обязательно говорить. Сейчас пришла пора, когда мы должны с ними работать, и в том числе, исходя из печального опыта Украины. Ведь мы всегда давали Украине газ - надавали на десятки миллиардов долларов", - заметил Калашников.

Леонид Иванович добавил, что, к сожалению, эти нефть и газ всегда перекачивали в карманы местных олигархов, которые переплавляли этот газ в металл, который потом уходил на экспорт. "И он не служил там людям. Не служил он и российским интересам", - сказал депутат.

По мнению Леонида Калашникова, сейчас нужно учесть этот негативный опыт при выстраивании отношений со странами СНГ. "Нужно дать им, например химудобрения, которых у нас полно, или нефть или газ, которые скоро некуда будет девать, а получить от них, к примеру, фрукты. Нам надо с ними работать в совершенно рациональном режиме", - подчеркнул депутат.