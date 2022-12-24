Погода
$ 85.74 - 86.67
€ 91.45 - 92.45

Ректор НИУ КЭУ им. Мусы Рыскулбекова подвел итоги уходящего года

29  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ректор Кыргызского Экономического Научно-Исследовательского Университета имени Мусы Рыскулбекова Алмаз Кадыралиев подвел итоги уходящего года. Ниже приводим текст его выступления:

"Уважаемые студенты, дорогие сотрудники и партнеры!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым Годом! В предновогодние дни вне зависимости от возраста, все мы ожидаем чуда... Чем старше становимся, тем лучше понимаем, что чудеса мы создаем сами, каждый день - своим трудом, хорошей учёбой, дисциплиной и устремлениями в будущее.

Уходящий год был наполнен для НИУ КЭУ им. М.Рыскулбекова значимыми событиями, сложными задачами и большими достижениями:

-Нашему учебному заведению был присвоен статус "Научно-исследовательский университет". И на сегодняшний день - это единственный университет в стране, имеющий такой статус.

-Указом Президента Кыргызской Республики НИУ КЭУ награжден орденом "Даңк" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала.

-НИУ КЭУ занял первое место в международном рейтинге в области экономики.

-НИУ КЭУ стал дипломантом премии качества СНГ.

-НИУ КЭУ и Евразийская экономическая комиссия подписали программу сотрудничества на 2023-2024 годы.

-По инициативе НИУ КЭУ в рамках Евразийского экономического форума, состоявшегося 26 мая в Бишкеке, был создан Евразийский сетевой университет.

-В качестве одного из завершающих мероприятий в рамках представительства Кыргызстана в ЕАЭС НИУ КЭУ им. М.Рыскулбекова и ЕЭК организовали научно-практическую конференцию "Научно-техническое сотрудничество как основа развития ЕАЭС в условиях новых экономических вызовов: тенденции и перспективы развития". В нем приняли участие Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

-Ректор Кадыралиев А.Т. принят в члены престижной Международной ассоциации ректоров университетов (IAUP). Миссия IAUP включает в себя эффективное спонсирование сетей между ведущими университетами и продвижение мира и международного взаимопонимания через образование.

-НИУ КЭУ открыл бизнес-инкубатор с целью организации процесса коммерциализации бизнес-идей молодежи и обучения студентов реальным бизнес-технологиям по конкретным направлениям. Стартап "BirgeEats" Мудинова Айтемира, студента 2 курса ИИУ КЭУ, выиграл ряд международных конкурсов и поборется за право войти в 100 лучших стартапов мира на "Чемпионате предпринимателей мира", который состоится в марте 2023 года.

Мероприятия, направленные на увеличение количества англоязычных программ и усиление коммуникации в регионе, развивались планомерно, были подписаны соглашения с потенциальными партнерами.

-В 2022 году каждой кафедрой были проведены ряд мероприятий, посвященных 25-летию НИУ КЭУ им. М.Рыскулбекова в статусе высшего учебного заведения.

-Открывая новые специальности, реализуя запланированные проекты развития, и при этом с высоким профессионализмом и преданностью своему делу, мы успешно преодолели все задачи.

Накануне Нового года хочу поблагодарить каждого за всесторонний вклад в развитие нашего университета и укрепление его имиджа.

Пусть новый 2023 год принесет вам много новых возможностей, огромных успехов, выгодных сделок, финансового роста и профицита бюджета!

Желаю, чтобы Новый год был полон профессиональных успехов и счастливых моментов!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425704
Теги:
вуз, Новый год, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  