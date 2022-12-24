Ректор НИУ КЭУ им. Мусы Рыскулбекова подвел итоги уходящего года

Ректор Кыргызского Экономического Научно-Исследовательского Университета имени Мусы Рыскулбекова Алмаз Кадыралиев подвел итоги уходящего года. Ниже приводим текст его выступления:

"Уважаемые студенты, дорогие сотрудники и партнеры!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым Годом! В предновогодние дни вне зависимости от возраста, все мы ожидаем чуда... Чем старше становимся, тем лучше понимаем, что чудеса мы создаем сами, каждый день - своим трудом, хорошей учёбой, дисциплиной и устремлениями в будущее.

Уходящий год был наполнен для НИУ КЭУ им. М.Рыскулбекова значимыми событиями, сложными задачами и большими достижениями:

-Нашему учебному заведению был присвоен статус "Научно-исследовательский университет". И на сегодняшний день - это единственный университет в стране, имеющий такой статус.

-Указом Президента Кыргызской Республики НИУ КЭУ награжден орденом "Даңк" за особый вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала.

-НИУ КЭУ занял первое место в международном рейтинге в области экономики.

-НИУ КЭУ стал дипломантом премии качества СНГ.

-НИУ КЭУ и Евразийская экономическая комиссия подписали программу сотрудничества на 2023-2024 годы.

-По инициативе НИУ КЭУ в рамках Евразийского экономического форума, состоявшегося 26 мая в Бишкеке, был создан Евразийский сетевой университет.

-В качестве одного из завершающих мероприятий в рамках представительства Кыргызстана в ЕАЭС НИУ КЭУ им. М.Рыскулбекова и ЕЭК организовали научно-практическую конференцию "Научно-техническое сотрудничество как основа развития ЕАЭС в условиях новых экономических вызовов: тенденции и перспективы развития". В нем приняли участие Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Адылбек Касымалиев и Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

-Ректор Кадыралиев А.Т. принят в члены престижной Международной ассоциации ректоров университетов (IAUP). Миссия IAUP включает в себя эффективное спонсирование сетей между ведущими университетами и продвижение мира и международного взаимопонимания через образование.

-НИУ КЭУ открыл бизнес-инкубатор с целью организации процесса коммерциализации бизнес-идей молодежи и обучения студентов реальным бизнес-технологиям по конкретным направлениям. Стартап "BirgeEats" Мудинова Айтемира, студента 2 курса ИИУ КЭУ, выиграл ряд международных конкурсов и поборется за право войти в 100 лучших стартапов мира на "Чемпионате предпринимателей мира", который состоится в марте 2023 года.

Мероприятия, направленные на увеличение количества англоязычных программ и усиление коммуникации в регионе, развивались планомерно, были подписаны соглашения с потенциальными партнерами.

-В 2022 году каждой кафедрой были проведены ряд мероприятий, посвященных 25-летию НИУ КЭУ им. М.Рыскулбекова в статусе высшего учебного заведения.

-Открывая новые специальности, реализуя запланированные проекты развития, и при этом с высоким профессионализмом и преданностью своему делу, мы успешно преодолели все задачи.

Накануне Нового года хочу поблагодарить каждого за всесторонний вклад в развитие нашего университета и укрепление его имиджа.

Пусть новый 2023 год принесет вам много новых возможностей, огромных успехов, выгодных сделок, финансового роста и профицита бюджета!

Желаю, чтобы Новый год был полон профессиональных успехов и счастливых моментов!"