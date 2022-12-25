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Защитник предпринимателей защитился от предпринимателя

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- Ольга Новгородцева
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Ленинский районный суд Бишкека приговорил к штрафу в размере 200 расчетных показателей Г.М., председателя общественного объединения по защите прав предпринимателей.

Осужден он за то, что на территории рынка "Берекет универсал" 5 мая 2022 года поругался с гражданином К.К., оскорбил его нецензурно, угрожал расправой и ударил головой в лицо, отчего потерпевший получил легкий вред здоровью.

Сам Г.М., кстати, тоже пострадал: у него сломан нос, закрытая черепно-мозговая травма и ссадина на лбу.

Не согласившись с приговором Ленинского суда, Г.М. обратился в Бишкекский городской суд.

В то время на рынке часто отключали свет. Потерпевший предприниматель решил, что в этом виноват тот, кто по роду своей деятельности должен защищать права предпринимателей. К.Ж. неоднократно угрожал Г.М. в соцсетях, провоцировал и требовал выйти с ним один на один. А в тот день подловил его около электрощитка и, как показывает камера видеонаблюдения, первым на него напал. Сначала с руганью, а потом перешел к рукоприкладству.

Бишкекский горсуд отменил решение первой судебной инстанции и признал, что Г.М. всего лишь защищался и действия его были абсолютно правомерными.


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URL: https://www.vb.kg/425706
Теги:
суд, драка, Бишкек
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