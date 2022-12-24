Видео задержания членов ОПГ и руководителей Кочкорского РОВД

ГКНБ КР в селе Кочкор Нарынской области задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ члены ОПГ Камчы Асанбека - "Ш.Н.О.", "А.Ы.А.", "Б.О.Н." и "О.Ч.О.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что 7 ноября с.г. указанные члены ОПГ находясь в одном из кафе Кочкорского района путем угроз поджога заведения требовали ежемесячно предоставлять им по 1000 долларов США. При этом, в грубой форме отказались оплачивать счет, в результате чего хозяйка заведения позвонила милицию по номеру 102 с просьбой принять меры в отношении дебоширов.

Вместе с тем, прибывшая на место происшествия дежурная группа РОВД не приняла законных мер в отношении указанных лиц, которые игнорируя представителей правопорядка, продолжали в грубой форме угрожать хозяйке заведения поджогом и изнасилованием, если она не будет передавать им "ежемесячные отметки". Однако, сотрудники милиции являясь свидетелями происходящего в одностороннем порядке покинули место происшествия.

Оставаясь безнаказанным члены ОПГ на протяжении двух часов продолжили издеваться над беспомощной хозяйкой заведения, при этом утверждая об имеющихся связях с лидером ОПГ Камчы Асанбеком, а также в силовых структурах и в высших органах власти.

Тем не менее, после повторного звонка прибыла другая дежурная группа, в составе начальника ПОМ капитана милиции "А.А.М.", участкового инспектора старшего лейтенанта милиции "М.у А.", следователя СО ОВД лейтенанта милиции "К.А.А." и сержантский состав дежурной службы ОВД, которая попыталась их усмирить. Не выполнив требования сотрудников ОВД указанные члены ОПГ вывели на улицу начальника ПОМ и избили его в присутствии его подчиненных, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Следует отметить, что в ходе расследования уголовного дела получены данные свидетельствующие о покровительстве членов ОПГ со стороны руководства Кочкорского РОВД. При этом, задокументированы попытки укрыть произошедшее путем дачи указания дежурной службе не вносить в журнал учета происшествий и оперативные сводки данный инцидент. При этом, используя свое служебное положение руководство РОВД неоднократно пыталось склонить хозяйку заведения не обращаться с заявлением с соответствующие органы.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в отношении задержанных членов ОПГ, в т.ч. на предмет установления их возможной причастности к аналогичным преступлениям. В отношении действий должностных лиц Кочкорского РОВД, выразившихся в злоупотреблении должностным положением, незаконного освобождения от уголовной ответсвенности, халатности и укрывательства преступления будет дана правовая оценка по результатам расследования.