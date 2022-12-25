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В Оше встретили обладателя золотой медали чемпионата Азии по кикбоксингу

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- Назгуль Абдыразакова
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Накануне в международном аэропорту города Ош состоялась торжественная встреча обладателя золотой медали в весовой категории 71 кг Чемпионата Азии по кикбоксингу Аброра Хакимова. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в торжественной церемонии встречи приняли участие представители городского комитета по физической культуре и спорту, коллеги, тренера, спортсмены и родственники спортсмена.

В рамках церемонии коллеги поздравили Хакимова с золотой медалью, пожелав дальнейших успехов в спортивной деятельности.

Отметим, что с 11 по 19 декабря в столице Тайланда Бангкоке прошел чемпионат Азии по кикбоксингу. На пути к золотой медали спортсмен одолел спортсменов из Тайбэя, Казахстана, Ирана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/425711
Теги:
золото, кикбоксинг, Ош, чемпионат мира
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