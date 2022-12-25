В Оше встретили обладателя золотой медали чемпионата Азии по кикбоксингу

Накануне в международном аэропорту города Ош состоялась торжественная встреча обладателя золотой медали в весовой категории 71 кг Чемпионата Азии по кикбоксингу Аброра Хакимова. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в торжественной церемонии встречи приняли участие представители городского комитета по физической культуре и спорту, коллеги, тренера, спортсмены и родственники спортсмена.

В рамках церемонии коллеги поздравили Хакимова с золотой медалью, пожелав дальнейших успехов в спортивной деятельности.

Отметим, что с 11 по 19 декабря в столице Тайланда Бангкоке прошел чемпионат Азии по кикбоксингу. На пути к золотой медали спортсмен одолел спортсменов из Тайбэя, Казахстана, Ирана и Узбекистана.