В Бишкеке пройдет конференция молодых ученых

26 декабря Национальный институт общественного здоровья организует научно-практическую конференцию молодых ученых "Горы и общественное здоровье – инновационные идеи", посвященную году "Защита горных экосистем и климатической устойчивости". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на конференции планируется обсуждение насущных и остро стоящих практических проблем здравоохранения, прежде всего в области эпидемиологии и инфекционных болезней, медицины окружающей среды, климата и здоровья.

Намечается обсуждение проблем, связанных с правовыми основами регулирования проблем пищевого отравления в контексте пищевой безопасности, нормативно-правовой базы этической экспертизы научных исследований, готовность системы здравоохранения к раннему выявлению рака и некоторых факторов, оказывающих влияние на частоту суицидальных попыток среди жителей Кыргызстана, а также вопросов общественного здравоохранения.

В работе конференции ожидается участие отечественных научных работников и Российской Федерации.