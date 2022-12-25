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В Бишкеке пройдет конференция молодых ученых

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- Назгуль Абдыразакова
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26 декабря Национальный институт общественного здоровья организует научно-практическую конференцию молодых ученых "Горы и общественное здоровье – инновационные идеи", посвященную году "Защита горных экосистем и климатической устойчивости". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на конференции планируется обсуждение насущных и остро стоящих практических проблем здравоохранения, прежде всего в области эпидемиологии и инфекционных болезней, медицины окружающей среды, климата и здоровья.

Намечается обсуждение проблем, связанных с правовыми основами регулирования проблем пищевого отравления в контексте пищевой безопасности, нормативно-правовой базы этической экспертизы научных исследований, готовность системы здравоохранения к раннему выявлению рака и некоторых факторов, оказывающих влияние на частоту суицидальных попыток среди жителей Кыргызстана, а также вопросов общественного здравоохранения.

В работе конференции ожидается участие отечественных научных работников и Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/425715
Теги:
Минздрав, Россия, Бишкек, Кыргызстан, здоровье
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