Уходящий год принесет хорошие известия. Гороскоп с 26 декабря по 1 января

Вот и подходит к завершению 2022 году, и ему на встречу уже устремился 2023-й. На этой неделе эти два года встретятся. Неделя уравновешенная, благоприятствует завершению дел, подведению итогов года и, конечно, новогодним мероприятиям, корпоративам. С 29 декабря Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлится до 18 января 2023 года, а потому до 29 декабря постарайтесь уладить вопросы с документами и прочими делами, которые не терпят отлагательств.

Овен – завершение года преподнесёт решение важных вопросов и финансовые поступления. Удастся уладить финансовые дела и заручиться поддержкой влиятельных людей, руководства. Не забудьте поздравить ключевых партнёров и важных людей с наступающим праздником. Ваше поздравление запомнится и сыграет положительную роль в 2023 году, помогая карьерному росту. Вплоть до боя курантов вы будете заняты делами, совмещая их с поздравлениями. Но всё это принесёт достаток в дом и хорошие подарки.

Телец – уходящий год принесёт положительные известия. Вы успеете переговорить с деловыми партнёрами о сотрудничестве на 2023 год, поправить успеваемость и, конечно, устроить романтические встречи. Планы будут меняться непредсказуемо, но в итоге всё сложится даже лучше, чем планировалось. Восстановится общение с друзьями и родственниками, появится возможность объясниться в чувствах, и в этот раз вас не только выслушают до конца, но и ответят взаимностью. Приятным сюрпризом станет приезд важного гостя или вы направитесь в увлекательное путешествие.

Близнецы – обнаружатся незавершённые дела, на которые укажет руководство. Возможно, придётся не раз посетить различные инстанции для получения документов или сдачи отчётов, но, несмотря на предновогоднюю суету, вы прекрасно со всем справитесь, получив к тому же дополнительные доходы и подарки. Параллельно решая различные вопросы, связанные с работой или собственным бизнесом, вы ещё успеете побывать в магазинах, купив всё, что нужно к празднику, да ещё и по хорошим ценам. В общем праздник удастся на славу.

Рак – в преддверии праздника деловые партнёры оживятся, решив ещё в этом году подписать договоры, договориться по ключевым вопросам. Учитывая приближение Нового года, придётся крутиться как белка в колесе, отвечая на всевозможные сообщения, высылая поздравления, ну и, конечно, посещая корпоративы, встречи с друзьями, не забывая при этом о второй половинке. Вы умудритесь и дела устроить, и хорошо повеселиться. В новогоднюю ночь скучать не придётся, поскольку соберётся интересная компания. Если решите сделать предложение руки и сердца в новогоднюю ночь, смело это делайте.

Лев – благодаря возникшим идеям вы справитесь с делами, которые не удавалось завершить в течение года, что приятно пополнит казну к празднику. Пробежавшись по магазинам, вы купите всё, что нужно, несмотря на ажиотаж. Расправившись с делами, вы умудритесь выкроить время для отдыха, посещения салонов красоты. Даже непродолжительный отдых восстановит здоровье и силы, и Новый год вы встретите во всей красе.

Дева - поздравления начнутся с первого дня недели и достигнут своего пика в новогоднюю ночь. Принимая поздравления и вручая подарки, не забудьте упомянуть свои идеи и проекты. Несмотря на праздничное настроение, предложенные вами проекты заинтересуют нужных людей, и в 2023 году, сразу послед праздников, вы претворите эти идеи в жизнь. А волшебство новогодних дней будет располагать ещё и к развитию амурных отношений. Может восстановиться давняя связь, окрепнуть семейный союз, а если вы ещё в поисках половинки, то, возможно, состоится судьбоносное знакомство.

Весы – в преддверии Нового года восстановится диалог в доме. Обсуждение накопившихся проблем с домочадцами решит многие из них, оставив недопонимание и обиды в уходящем году. Достигнув гармонии в отношениях с домочадцами и близкими людьми, вы быстро справитесь с предпраздничными хлопотами и даже выкроите время для отдыха, посещения салона красоты. Сам Новый год пройдёт в уютной домашней обстановке, укрепляя отношения. Загадывайте желания, и они сбудутся.

Скорпион – в последний момент появятся интересные идеи, которые повлияют на празднование Нового года, а также оживят деловую жизнь. Отложенные деловые встречи состоятся, возможно, и во время корпоративов. Праздничное настроение посодействует решению важных вопросов и достижению договорённостей на сотрудничество в 2023 году. Многочисленные поездки, приятные дружеские встречи создадут позитивное настроение, с которым вы и встретите 2023 год. Не обойдётся и без романтической встречи, признаний в любви, что откроет новую страницу в отношениях.

Стрелец – предстоит немало потрудиться, поскольку работы прибавиться, но все эти хлопоты позволят получить дополнительные доходы, после чего вы прямиком направитесь в торговые центры и на рынки, совершая всевозможные покупки, выбирая подарки. Кстати, вы также получите немало подарков даже от тех, от кого вы меньше всего ожидали их получить. Справившись в последний момент с хлопотами, вы встретите Новый год в дружной компании близких вам людей. Обязательно купите что-нибудь в канун Нового года, и тогда весь год у вас будут приятные приобретения.

Козерог – кто-то должен управлять и организовывать, дабы успеть подготовиться к празднованию Нового года, да и на работе успеть завершить наиболее важные дела. Вы справитесь с этой ролью лучше всех, а потому раздавайте поручения, претворяйте в жизнь возникшие идеи. Они пойдут на пользу решению деловых вопросов, проведению новогодних корпоративов. Устроятся поездки, сложатся свидания, ярко и увлекательно пройдёт новогодняя ночь. Важно вовремя принять решения и озвучить их.

Водолей – без лишней суеты и шума вы сможете пополнить казну, провести серию важных встреч, устроить судьбоносное свидание. Наблюдая за происходящим со стороны, вы заметите подходящие моменты для действий, что и позволит вам достичь желанной цели. Новогоднюю ночь вы проведёте романтично, устроив праздник в уютном месте, откуда вы сможете как на ладони увидеть всё самое важное и при этом получить массу впечатлений, долгожданные поздравления и дорогие сердцу подарки.

Рыбы – прислушайтесь к предложениям как сослуживцев и деловых партнёров, так и близких людей. В первом случае вам предложат перспективное сотрудничество, которое продолжится в 2023 году, а во втором случае вам подадут идеи по празднованию Нового года, которые в корне будут отличаться от предыдущих сценариев. Принимая идеи друзей и близких вам людей, вы увлекательно проведёте праздничную ночь, расширите круг знакомств, а возможно, и встретите свою любовь.

Астролог Андрей Рязанцев