В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий.

"Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале написал, что Пономаренко скончался от онкологического заболевания, добавив, что еще месяц назад велись съемки программы с его участием.

Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".