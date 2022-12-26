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Умер юморист Александр Пономаренко

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В возрасте 55 лет умер юморист Александр Пономаренко, сообщил РИА Новости его брат-близнец Валерий.

"Это правда, но я сейчас не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах", - сказал собеседник агентства.

Ранее телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале написал, что Пономаренко скончался от онкологического заболевания, добавив, что еще месяц назад велись съемки программы с его участием.

Юмористический дуэт братьев Пономаренко получил широкую известность в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Также близнецы участвовали в пародийном шоу "Повтори!".


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URL: https://www.vb.kg/425719
Теги:
Россия, юмор
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