Госпрограмма по переселению соотечественников в Российскую Федерацию

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию

Ежегодно в Россию на постоянное место жительства стремятся попасть десятки, даже сотни тысяч иностранцев и бывших соотечественников. Причем большая их часть приходится на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию.

Всего в программе участвуют 58 субъектов РФ. Переселенцам Россия готова оказывать всестороннюю поддержку.

Социальная помощь и выплаты переселенцам

Если переселенец является официальным участником Госпрограммы по переселению соотечественников и имеет соответствующее свидетельство, при переезде в один из приоритетных регионов России (к территориям приоритетного заселения относятся регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ: Бурятия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Ев-рейская автономная область) может рассчитывать на следующие меры поддержки:

социальные пособия инвалидам, семьям, потерявшим кормильца, и иным особым категориям лиц; адресная материальная помощь (разовая или регулярная); пособие по безработице от Центра занятости населения; подъемная выплата (т. н. пособие на обустройство); разовая материальная помощь; освобождение от государственной пошлины при ввозе одного легкового автомобиля; льготы не перевозку багажа; компенсация за наем жилого помещения в России; компенсация расходов на проезд к центру временного размещения или к новому жилью.

Кто может стать участником государственной программы

Подать заявку на участие в госпрограмме переселения могут:

граждане, которые родились на территории, входившей в состав Российской империи; бывшие российские граждане, принявшие в свое время гражданство другого государства; иностранцы и лица без гражданства, прямые предки которых были гражданами СССР и раньше жили на территории современной Российской Федерации.

Как в Кыргызстане подать заявление на участие в госпрограмме

Для подачи заявления об участии в госпрограмме необходимо лично прийти в Представительство МВД России в Кыргызстане по адресу: г. Бишкек, ул. Раззакова, 4. Прием соотечественников ведется по электронной записи, оформить заявку можно, обратившись по ссылке: gpp-bishkek.kdmid.ru. Для подачи заявления следует записываться только заявителю, членов семьи записывать не нужно. После регистрации в электронной системе записи на прием заявителю присваивается номер заявки и защитный код, которые не меняются до приема соотечественника в Представительстве МВД России в Кыргызстане.

Информацию о реализации государственной программы и предоставляемых в ее рамках возможностей можно получить по электронной почте: sootechrf@ktnet.kg и тел.: (+996 312) 66–41–71 с понедельника по четверг с 14 до 16 часов. Прием посетителей: понедельник, вторник, среда, четверг с 9 до 13, с 14 до 17, а также в пятницу с 9 до 13 часов.

Подробные рекомендации по переселению в конкретные регионы России, включая требования о необходимой профессиональной квалификации заявителя, размещены в официальном информационном пакете ГУВМ МВД России по ссылке: www.мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/information–pack

На какие выплаты можно рассчитывать

Действующим законодательством предусмотрены следующие виды выплат участникам Госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию:

единовременное пособие на благоустройство переселенцев - участников госпрограммы. Денежные средства программа позволяет направить на оплату услуг по оформлению необходимых бумаг, обучение, содействие в трудоустройстве, будущую пенсию, медицинские услуги, нострификацию диплома (его перевод и заверение у нотариуса) и иных документов об образовании; ежемесячные выплаты на покрытие расходов по оплате услуг дошкольных детских учреждений (начисляется не более чем полгода или пока не будет оформлено гражданство); компенсационная выплата в счет найма жилого помещения (региональная выплата). Начисляется в первое время при обустройстве (выдается на протяжении максимум полугода или до вступления в гражданство); ежемесячная выплата, получателями которой становятся переселенцы, не нашедшие по приезде работу или не открывшие свое дело; подъемные средства на обустройство на новом месте (разовая помощь); компенсация затрат на уплату государственной пошлины, взимаемой за оформление бумаг, определяющих статус переселенца в РФ; компенсация расходов на переезд и провоз багажа.

Как получить подъемные

Размер подъемных определяется с учетом величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем субъекте Российской Федерации для основных социально–демографических групп населения.

Для участников государственной программы и членов их семьи, выбравших для проживания территории приоритетного заселения и переселяющихся из–за рубежа, предусмотрено 10 прожиточных минимумов, для переселяющихся из других субъектов Российской Федерации, - 5 прожиточных минимумов.

Для участников государственной программы и членов их семьи, выбравших для проживания регионы, не относящиеся к территориям приоритетного заселения, переселяющихся из–за рубежа, предусмотрено два прожиточных минимума, для переселяющихся из других субъектов Российской Федерации, - один прожиточный минимум.

Каждый член семьи участника госпрограммы имеет право на самостоятельную подачу заявления о назначении подъемной выплаты.

За оформлением выплаты необходимо обращаться в территориальные отделения ГУВМ МВД - сотрудник выдаст бланк заявления и проконсультирует, как его заполнить. Предварительно потребуется открыть банковский счет, на который будет осуществлен перевод средств. Заявление подается лично участником программы или через законного представителя, у которого имеется нотариально заверенная доверенность. При этом придется документально подтвердить тот факт, что заявитель лично прийти не в состоянии. При себе необходимо иметь удостоверение личности; свидетельство участника госпрограммы по переселению; документы, доказывающие наличие родственных связей между заявителем и членами его семьи; паспорта и свидетельства о рождении членов семьи.

Как отметил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал–полковник полиции А. В. Горовой, "МВД России, являясь координатором Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, уделяет особое внимание вопросу улучшения условий добровольного переселения соотечественников, в том числе вос-требованных специалистов, устранения необоснованных административных барьеров, концентрации финансовых ресурсов на содействии в пере-селении соотечественников на приоритетные территории…".