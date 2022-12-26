Садыр Жапаров вылетел в РФ для участия во встрече глав стран СНГ

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 26 декабря, вылетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в традиционной неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

– заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

– первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев;

– Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат.