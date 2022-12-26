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Садыр Жапаров вылетел в РФ для участия во встрече глав стран СНГ

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- Жан Алиев
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Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 26 декабря, вылетел с рабочим визитом в Санкт-Петербург (Российская Федерация) для участия в традиционной неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

– заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;

– первый заместитель министра иностранных дел Асеин Исаев;

– Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Гульнара-Клара Самат.


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URL: https://www.vb.kg/425724
Теги:
президент, Россия, СНГ, Кыргызстан
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