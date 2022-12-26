Фонд "Добрые руки" вновь знакомит кыргызстанцев со своими питомцами

"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представляем вашему вниманию пушистых подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные люди. Знакомьтесь с нашими четвероногими кандидатами на усыновление!

Малышу очень нужен дом

Фонд помощи животным "Добрые руки" и vb.kg представляют вашему вниманию вот такого милого котенка-подростка. Перед вами мальчик. Ему шесть месяцев. Животное очень ласковое, любит мурлыкать и лежать на ручках. Живет котик в квартире. Лоточек знает хорошо. Новому хозяину котика привезут. Если он вам понравился, обращайтесь по следующему номеру: 0(550)913-026.

Любвеобильная Бэлла

Внимание! Мы ищем людей, которые станут ответственными, надежными хозяевами для красавицы Бэллы. Бэлла - это умная, благородная собака с прекрасным характером. Животное, как пояснили в фонде, невероятно человекоориентированное. Бэлла очень быстро привыкнет к ному дому и новым хозяевам, в ответ на вашу любовь и заботу станет лучшим другом и защитником. Собака здоровая, привитая от инфекционных заболеваний и бешенства, уже стерилизованная. Бэлле сейчас полтора года. Это очень жизнерадостное создание, любящее играть и дурачиться. Отдадут собачку людям, которые не предадут ее, в дом с хорошо огороженной территорией и наличием теплого помещения для животного (в простой будке Бэлла мерзнет). Ни в коем случае не на цепь! На новое место жительства собачку привезут. Телефоны для справок: 0(550)031-130, 0(708)527-818.

Счастливица Мила

А это Мила. Ей семь месяцев. Мила попала в фонд из ветклиники "Илбирс". У малышки была разорвана холка. Возможно, ее покусала собака. Врачи сделали ей операцию, и сейчас кошечка полностью восстановилась.

Поначалу Мила боялась даже собственной тени. Она не выходила за порог и отказывалась от еды. Но потом привыкла. Сейчас это замечательная, ласковая кошечка, которая исправно ходит в лоточек, дружит с другими кошечками и общается с людьми. Отдадут Милу в хорошую семью. Если она вам приглянулась, тогда набирайте: 0(558)191-217.

История смелого Ясона

Вы только взгляните на этого красавца! Парня зовут Ясон. Его история не может не тронуть! Женщина, которая его спасла, шла с сыном за хлебом и увидела, что стая собак гонится за кошкой. В темноте мама с ребенком, которому было всего три года, стала отпугивать собак. А их было около десяти. Ясон, спасаясь от собак, залез на дерево. Когда женщине удалось отогнать свору, она сняла кота с дерева и забрала бедолагу домой. Теперь смелому красавцу Ясону, которому, видимо, часто приходилось отбиваться от бродячих собак, нужен новый дом. Если вы готовы дать ему крышу над головой, и поделиться своей любовью и заботой, тогда звоните: 0(558)19-12-17(WhatsApp).

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать на сайте www.vb.kg.

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и о том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" в социальных сетях "Одноклассники", Facebook и Instagram.