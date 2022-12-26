В Кыргызстане ожидается рост цен на муку и хлеб

С 1 января мука и корма в Кыргызстане подорожают на 15 процентов и отечественным мукомолам придется поднять цены на свою продукцию. Об этом сегодня на пресс-конференции заявили представители Ассоциации мукомольных предприятий.

"Это связано с тем, что 31 декабря заканчивается срок предоставленных льгот при импорте и переработке зерна для мукомольных предприятий.

Напомним, что с сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года действует господдержка отрасли обнуляется НДС при импорте и переработке зерна. Потому в течение года, несмотря на конфликты на границе и в соседних государствах, наблюдалась стабилизация цен на социально значимые товары и, в первую очередь, на продукты первой необходимости.

По соглашению кабинетом министров мукомолы обязаны обеспечивать двухмесячные запасы муки на своих складах. Но с октября месяца начались проблемы с транспортировкой зерна из Российской Федерации из-за заторов на железнодорожных путях Казахстан начал вводить конвенционные запреты на транзит товаров и целях расчистки жд путей и станций.

Мука подорожает с 1 январи 2023 года на 12 процентов, хлеб может подорожать на 18-20 процентов", - сообщили они.