Кыргызский фильм "Mute" завоевал награду МКФ в Казахстане

Фильм "Mute" завоевал награду Первого международного кинофестиваля короткометражных фильмов о жизни детей с ограниченными возможностями "BAITEREK".

Смотр проходил в Астане. Игровому фильму режиссера Омурбека Нурдинова был присужден приз за лучший сценарий. Награды удостоилась автор сценария ленты Эркинай Зайнидинова.

"Mute" был снят в 2021 году при поддержки проекта USAID по безопасной миграции в Центральной Азии, реализуемого WINROCK International.

Картина повествует о судьбах глухих ребят Эркинай и Каната, которые сталкиваются с трудностями в поисках работы. Как и многие молодые люди они, несмотря на нарушения слуха, стремятся уехать работать за границу. В фильме задействованы реальные герои.

Цель фильма - показать проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью по слуху, решившиеся на незаконную миграцию, предупредить о возможных тяжких последствиях незаконной миграции, обратить внимание общества на проблему изолированности слабослышащих людей в связи с недостаточным доступом к информации.