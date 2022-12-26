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Замглавы Минфина Руслана Татикова оштрафовали за нетрезвое вождение (видео)

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- Бактыгуль Акжолова
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Заместитель министра финансов Руслан Татиков оштрафован за нетрезвое вождение автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба патрульно-постовой службы милиции.

По ее данным, ночью 22 декабря инспекторы остановили автомашину чиновника.

В наркологии было определено, что Татиков употреблял спиртное. Его оштрафовали на 17,5 тысячи сомов за вождение в нетрезвом виде и машина "Лексус 330" была доставлена на штрафстоянку".

Отметим, ранее журналисты NewTV засняли, как машину заместителя министра финансов Руслана Татикова остановили сотрудники патрульной службы.

На кадрах видео видно, как чиновник потребовал от патрульных поговорить по телефону, когда те попросили его поехать в наркологию. Также родственники Татикова начали угрожать журналистам, которые снимали происходящее.


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URL: https://www.vb.kg/425738
Теги:
алкоголь, штраф, Кыргызстан, автомобили, Министерство финансов
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