Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

В Оше муж неоднократно избивал беременную жену. У нее угроза выкидыша

150  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

К нам в редакцию vb.kg обратилась 28-летняя жительница Оша Жамиля Турдалиева. По ее словам, ее муж Тахир Юсупов неоднократно избивал ее на почве ревности. В настоящее время молодая женщина находится в больнице, врачи сообщили об угрозе выкидыша.

Пара совершила мусульманский обряд нике в октябре текущего года. После они отправились в Москву. Супруг обещал сыграть свадьбу весной. До этого они встречались несколько лет и хорошо знали друг друга. Все началось со словесных разбирательств, женщина предлагала расстаться, если муж не доверяет ей. Тогда мужчина потребовал вернуть потраченные расходы в размере 150 тысяч сомов.

После примирения сторон через некоторое время мужчина стал применять физическую силу по отношению к супруге, даже не выпускал ее на улицу. Через 1,5 месяца девушка сбежала от мужа и вернулась в Кыргызстан и теперь живет вместе с родителями. Турдалиева несколько раз с заявлением обращалась в милицию, но жалоб ее не принимали. Жамиля не намерена возвращаться к супругу, так как хочет, чтобы мужа привлекли к ответственности.

Редакция vb.kg готова выслушать версию второй стороны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425748
Теги:
избиение, Ош, семейное насилие, беременность, семья, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  