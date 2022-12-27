В Оше муж неоднократно избивал беременную жену. У нее угроза выкидыша

К нам в редакцию vb.kg обратилась 28-летняя жительница Оша Жамиля Турдалиева. По ее словам, ее муж Тахир Юсупов неоднократно избивал ее на почве ревности. В настоящее время молодая женщина находится в больнице, врачи сообщили об угрозе выкидыша.

Пара совершила мусульманский обряд нике в октябре текущего года. После они отправились в Москву. Супруг обещал сыграть свадьбу весной. До этого они встречались несколько лет и хорошо знали друг друга. Все началось со словесных разбирательств, женщина предлагала расстаться, если муж не доверяет ей. Тогда мужчина потребовал вернуть потраченные расходы в размере 150 тысяч сомов.

После примирения сторон через некоторое время мужчина стал применять физическую силу по отношению к супруге, даже не выпускал ее на улицу. Через 1,5 месяца девушка сбежала от мужа и вернулась в Кыргызстан и теперь живет вместе с родителями. Турдалиева несколько раз с заявлением обращалась в милицию, но жалоб ее не принимали. Жамиля не намерена возвращаться к супругу, так как хочет, чтобы мужа привлекли к ответственности.

Редакция vb.kg готова выслушать версию второй стороны.