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Афиша: Куда сходить и что посмотреть в Бишкеке в праздничные дни

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- Анастасия Карелина
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Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева приглашает самых маленьких зрителей и их родителей на новогоднюю елку.

31 декабря, 2,4,5,6,7 и 8 января в 11 часов мальчишек и девчонок ждут представления на русском языке. В программу входит представление "Восточная сказка под Новый год", которое пройдет в фойе театра, а также спектакль "Приключения Актана и Акылай под новый год" на сцене. Герои мультфильма "Аладдин" Жасмин и Джин приходят на новогодний праздник. Они веселятся, но появляется Джафар и хочет испортить вечеринку. Он заколдует Снегурочку. Но Жасмин и Джин спасут ее вместе с Дедом Морозом и самими ребятами.

Также 31 декабря, 2,4,5,6,7 и 8 января в 13 часов малышей приглашают на представления на кыргызском языке. В программе – представление "Новый год с троллями" в фойе театра, а также "Новогодние приключения Актана и Акылай" на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова 4 и 6 января приглашает на Большой сцене посмотреть пластико-драматическую фантазию "Сказка о царе Салтане", созданную по знаменитому произведению Александра Сергеевича Пушкина.

Начало в 11 часов.

7 января утром актеры театра на Большой сцене сыграют для детей сказку "Белоснежка и семь гномов". Спектакль поставлен по пьесе Льва Устинова и Олега Табакова. А вечером на этой сцене комедия "Женитьба Бальзаминова". Представление создано по трилогии Александра Островского.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

8 января утром на Большой сцене театра сказка "Красавица и Чудовище". Представление создано по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек". А вечером на этой сцене "Ревизор", созданный по мотивам сочинения Николая Гоголя.

Начало спектаклей в 11 и 18 часов.

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 5, 6, 7 и 8 января приглашает на детский музыкальный спектакль "Айболит и Бармалей" по произведению Корнея Ивановича Чуковского.

Начало спектакля в 11 и 14 часов.

Театр "ШКИД" 7 января на музыкальной площадке ART EVENT представит вниманию публики спектакль "Новогодние приключения Незнайки".

Начало в 14 часов.

Вас ждут по адресу: улица Киевская 96А (пересекает Раззакова), левое крыло Агропрома, цокольный этаж.


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URL: https://www.vb.kg/425753
Теги:
дети, Новый год, театр, Театр оперы и балета, спектакль
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