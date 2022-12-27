Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Казахстан отказался помогать России обходить санкции

205  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Казахстан не станет вводить против России санкции по примеру западных стран, однако не будет помогать и обходить их. Об этом в эфире японского телеканала NHK заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

По словам министра, экономику Москвы и Астаны связывают тесные взаимоотношения, а потому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь.

При этом он назвал отказ Казахстана помогать нарушать рестрикции третьих стран одним из принципов его экономической политики, пообещав строго придерживаться этого правила в будущем.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахские власти желают укрепить и расширить партнерство с США. Он пожелал, чтобы развитие отношений Астаны и Вашингтона приобрело стратегический характер.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425754
Теги:
Казахстан, Россия, санкции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  