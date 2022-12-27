Глава МВД РФ рассказал о росте преступности среди мигрантов

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев рассказал об этом на заседании Государственного антинаркотического комитета.

"Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. Незаконный оборот наркотиков составляет 80% среди всех уголовно наказуемых деяний. Здесь нам необходимо ужесточить контроль", - заявил Колокольцев.

Он отметил, что среди мигрантов зафиксирован рост преступности. По словам главы МВД, в России "бенефициарами" трудовых мигрантов из Средней Азии являются 16 ведомств, но общество "спрашивает" о работе в этой сфере только их ведомство.

Колокольцев сказал, что все соответствующие указания в территориальные органы МВД уже даны и попросил другие ведомства и работодателей обратить внимание на проблему с ростом преступности среди мигрантов, сообщает "МВД Медиа".

Например из Краснодарского края в декабре выдворили 18 нелегальных мигрантов из Средней Азии. Всего с начала этого года приставы выдворили из региона 513 иностранцев, которые незаконно находились в России.

Источник: kuban24.tv