Охотник за виски

22-летнего карабалтинца Д.Р., ранее несудимого, Октябрьский районный суд судил сазу по 21 эпизоду краж. 21 раз этот гражданин заходил в супермаркеты сети "Народный" и "Глобус", чтобы украсть бутылку дорогого виски "Джек Дениэлс". А однажды похитил сразу две бутылки стоимостью по 3 с половиной тысячи сомов каждая.

Общий ущерб, причиненный магазинам, составил 78 097 сомов.

В суде потерпевшие заявили об отсутствии претензий к подсудимому и о том, что они с ним помирились и просят прекратить его уголовное преследование. Суд это ходатайство удовлетворил.