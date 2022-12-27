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Охотник за виски

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- Ольга Новгородцева
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22-летнего карабалтинца Д.Р., ранее несудимого, Октябрьский районный суд судил сазу по 21 эпизоду краж. 21 раз этот гражданин заходил в супермаркеты сети "Народный" и "Глобус", чтобы украсть бутылку дорогого виски "Джек Дениэлс". А однажды похитил сразу две бутылки стоимостью по 3 с половиной тысячи сомов каждая.

Общий ущерб, причиненный магазинам, составил 78 097 сомов.

В суде потерпевшие заявили об отсутствии претензий к подсудимому и о том, что они с ним помирились и просят прекратить его уголовное преследование. Суд это ходатайство удовлетворил.


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URL: https://www.vb.kg/425773
Теги:
кража, суд, Бишкек, супермаркет
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