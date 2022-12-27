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Президент КР принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ в России

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров 26 декабря принял участие в неформальной встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств в городе Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в президентской библиотеке имени Бориса Ельцина после взаимных приветствий и совместного фотографирования лидеры стран перешли в зал, где прошла неформальная встреча.

С приветственным словом выступил президент России Владимир Путин, выразив признательность всем за то, что главы приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на традиционную неформальную предновогоднюю встречу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел анализ конкретных мер по укреплению потенциала Содружества в рамках своего председательства в 2022 году. Также он пожелал больших успехов президенту Садыру Жапарову в предстоящем году, в котором Кыргызстан будет председательствовать в СНГ.

В мероприятии участвовали президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.


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URL: https://www.vb.kg/425775
Теги:
президент, Россия, СНГ, Садыр Жапаров
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