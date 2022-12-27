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ЗАО "Шоро" получит льготный кредит в размере 2,5 миллиона долларов

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- Назгуль Абдыразакова
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ЗАО "Шоро" получит льготный кредит в размере 2,5 миллиона долларов на обновление производственных линий. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава правления Российско-Кыргызского Фонда развития Артем Новиков.

По его данным, в рамках сотрудничества компания "Шоро" обратилась в РКФР с целью приобретения современного оборудования, что на 50% увеличит мощность предприятия (до 12 тысяч бутылок в час) и полностью модернизирует процесс производства бутилированной воды.

"Мы стремимся оказывать максимальное содействие всем компаниям, которые финансируем. Наша поддержка позволит ЗАО "Шоро" не только увеличить объемы реализации продукции на рынках КР и ЕАЭС, но и выйти на новые рынки в ОАЭ и других странах Ближнего Востока. Думаю, уже в следующем году увидим продукцию "Шоро" на полках крупных мировых торговых сетей" - говорится в сообщении Новикова.


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URL: https://www.vb.kg/425783
Теги:
кредит, Российско-кыргызский фонд развития, Артем Новиков, #Шоро
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