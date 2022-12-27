Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Спикер провел заседание координационного Совета Жогорку Кенеша

166  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев провел заседание координационного Совета Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в заседании приняли участие заместители торага, лидеры фракций, председатели профильных комитетов и заведующие отделов аппарата парламента.

Нурланбек Шакиев обозначил, что координационный совет является отличной площадкой для обсуждения и планирования работы Жогорку Кенеша. Он отметил, что заседания координационного совета впредь будут проводиться на постоянной основе.

Спикер заслушал информацию председателей комитетов Жогорку Кенеша о деятельности профильных комитетов, утвердил проект календарного плана ЖК на январь 2023 года, план международного и межпарламентского сотрудничества и типовые положения комитета, фракции, депутатской группы и временной комиссии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425785
Теги:
спикер, заседание ЖК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  