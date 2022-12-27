Спикер провел заседание координационного Совета Жогорку Кенеша

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев провел заседание координационного Совета Жогорку Кенеша. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в заседании приняли участие заместители торага, лидеры фракций, председатели профильных комитетов и заведующие отделов аппарата парламента.

Нурланбек Шакиев обозначил, что координационный совет является отличной площадкой для обсуждения и планирования работы Жогорку Кенеша. Он отметил, что заседания координационного совета впредь будут проводиться на постоянной основе.

Спикер заслушал информацию председателей комитетов Жогорку Кенеша о деятельности профильных комитетов, утвердил проект календарного плана ЖК на январь 2023 года, план международного и межпарламентского сотрудничества и типовые положения комитета, фракции, депутатской группы и временной комиссии.