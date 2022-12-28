Путин создал для Медведева еще одну должность

Президент России Владимир Путин назначил заместителя главы Совета безопасности Дмитрия Медведева на еще один пост - первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Медуза.

Ранее, согласно положению о Военно-промышленной комиссии, в этой структуре не был предусмотрен пост первого заместителя председателя. Человек, занимающий эту должность, вправе вести заседания комиссии и создавать внутри нее советы и рабочие группы, говорится в указе Путина.

Председателем Военно-промышленной комиссии, которая координирует производство вооружений для армии РФ, является сам Путин.

Дмитрий Медведев в 2008-2012 годах занимал должность президента России, а в 2012-2020 годах был премьер-министром. В январе 2020-го, после отставки с премьерского поста, Медведев стал заместителем председателя Совбеза. Эта должность была создана специально для него.