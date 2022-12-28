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Названы самые опасные для здоровья печени алкогольные напитки

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Водка и самогон являются самыми опасными для здоровья печени спиртными напитками, заявила терапевт Нэя Георгиева в беседе с "Лентой.ру".

По ее словам, наиболее опасен для печени чистый этанол, содержащийся в водке и самогоне. Алкогольную болезнь печени даже вынесли в отдельное заболевание в международной классификации болезней, пояснила она.

"Водка, попадая в организм, вызывает жировое перерождение гепатоцитов - клеток печени. Самое страшное, что изменения в печени на фоне приема алкоголя долгое время могут проходить бессимптомно", - сказала она.

Собеседница "Ленты.ру" рассказала, что признаки алкогольной болезни печени начинают проявляться, когда орган уже подвергся значительным разрушениям. Человек начинает ощущать дискомфорт и боль в правом подреберье, выпирание печени над краем ребер, тошноту. Кожа при этом становится желтушной.

При длительном употреблении алкогольных напитков развивается цирроз, предупредила терапевт. При этом заболевании здоровая ткань замещается фиброзной и соединительной. В результате печень утрачивает способность нормально работать, что может привести к смерти.

Пиво также негативно влияет на печень, добавила Георгиева. Оно приводит к деформации и гибели клеток и тоже способно спровоцировать алкогольную болезнь печени.

Ранее ученые установили, какой алкогольный напиток активнее других губит мозг. Им оказалось пиво, при употреблении которого значительно увеличивается риск возникновения геморрагического инсульта.


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URL: https://www.vb.kg/425789
Теги:
алкоголь
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