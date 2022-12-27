Погода
$ 85.86 - 86.86
€ 91.45 - 92.45

Министр сельского хозяйства встретился c мукомолами Кыргызстана

166  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков встретился с представителями Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана. Об этом редакции vb.kg сообщили сами мукомолы.

На встрече глава Минсельхоза отметил, что после согласования с госорганами Кыргызстана, предложение о продлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для импортеров муки и зерна передано в кабинет Министров на рассмотрение.

Напомним, что представители Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана обеспокоены, тем что нулевой тариф перестанет работать с 1 января, и вследствие этого завозимые в республику мука , зерно и корма резко вырастут в цене.

По данным Минсельхоза, проект постановления по пролонгации нулевого тарифа на импорт ряда товаров первой необходимости разработан.

Напомним, с 1 августа 2021 года до 31 декабря 2022 года помимо муки и зерна от уплаты НДС освобождены отечественными импортеры:

1. сахара (песок);

2. тростникового сахара-сырца;

3. растительного масла;

4. оплодотворенных яйца домашних кур для инкубации;

5. соломы и мякины зерновых;

6. кормовых продуктов: брюквы, листовой свеклы, корнеплодов кормовых, сена,

люцерна, клевера, эспарцета, кормовой капусты, люпина, вики и аналогичных

кормовых продуктов;

7. ячменя;

8. овса;

9. рыбных кормов радужной форели.

В ведомстве также сообщили, что на 1 декабря 2022 обеспеченность республики хлебопродуктами за счет собственного производства составляет почти 72 процента.

Также по нашим данным, представители Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана прорабатывали вопрос в Минсельхозе КР, те в свою очередь со своими коллегами в России. И вопросов к российским поставщикам, транспортным компаниям, дистрибьютерам у наших мукомолов нет. Нашу сторону устраивает стоимость и качество поставляемых из РФ зерновых.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425791
Теги:
Минсельхоз, мука, Кыргызстан, зерновые
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  