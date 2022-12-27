Министр сельского хозяйства встретился c мукомолами Кыргызстана

Министр сельского хозяйства КР Аскарбек Джаныбеков встретился с представителями Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана. Об этом редакции vb.kg сообщили сами мукомолы.

На встрече глава Минсельхоза отметил, что после согласования с госорганами Кыргызстана, предложение о продлении нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для импортеров муки и зерна передано в кабинет Министров на рассмотрение.

Напомним, что представители Ассоциация мукомольных предприятий Кыргызстана обеспокоены, тем что нулевой тариф перестанет работать с 1 января, и вследствие этого завозимые в республику мука , зерно и корма резко вырастут в цене.

По данным Минсельхоза, проект постановления по пролонгации нулевого тарифа на импорт ряда товаров первой необходимости разработан.

Напомним, с 1 августа 2021 года до 31 декабря 2022 года помимо муки и зерна от уплаты НДС освобождены отечественными импортеры:

1. сахара (песок);

2. тростникового сахара-сырца;

3. растительного масла;

4. оплодотворенных яйца домашних кур для инкубации;

5. соломы и мякины зерновых;

6. кормовых продуктов: брюквы, листовой свеклы, корнеплодов кормовых, сена,

люцерна, клевера, эспарцета, кормовой капусты, люпина, вики и аналогичных

кормовых продуктов;

7. ячменя;

8. овса;

9. рыбных кормов радужной форели.

В ведомстве также сообщили, что на 1 декабря 2022 обеспеченность республики хлебопродуктами за счет собственного производства составляет почти 72 процента.

Также по нашим данным, представители Ассоциации мукомольных предприятий Кыргызстана прорабатывали вопрос в Минсельхозе КР, те в свою очередь со своими коллегами в России. И вопросов к российским поставщикам, транспортным компаниям, дистрибьютерам у наших мукомолов нет. Нашу сторону устраивает стоимость и качество поставляемых из РФ зерновых.