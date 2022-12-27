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В Чуйской области сотрудники СБНОН накрыли крупную нарколабораторию

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- Бермет Таалайбекова
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В Чуйской области сотрудники СБНОН накрыли крупную нарколабораторию и изъяли более 30 килограммов синтетического вещества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 26 декабря 2022 года при проведении неотложного обыска на территории

Чуйской области обнаружена нарколаборатория по производству синтетических наркотиков, где были задержаны граждане А.Т. 1998 г.р., У.Б. 1995 г.р., А.Р. 1974 г.р., которые на момент задержания непосредственно занимались производством (синтезом) синтетических наркотиков.

Общий вес изъятых психотропных веществ составил более 30 кг, кроме того, обнаружены и изъяты: канистры объемом 20 литров в количестве 140 шт., канистры объемом 30 литров в количестве 12 шт. с неизвестным химическим веществом в жидком виде, реактор для изготовления синтетических наркотиков, "нутч фильтр" (для обезвоживания химических реактивов, специальные воздушные фильтра 5 шт., весы, средства индивидуальной химической защиты, материалы для фасовки и упаковки готовой продукции и т.д.

Прибыль международного наркосиндиката от реализации вышеуказанных психотропных веществ, могла составить более 180 млн. сом или 2 млн. 68 тыс. 965 долларов США.Как отмечает ведомство, подобное проводится впервые в истории независимого Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/425800
Теги:
задержание, наркотики, Чуйская область, МВД
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