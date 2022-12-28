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Пеле прощается с родными и друзьями

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- Назгуль Абдыразакова
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Грустные новости продолжают приходить относительно состояния здоровья одного из величайших футболистов в истории Пеле.

По информации "РИА Новости" со ссылкой на британского бизнесмена Фрэнка Халида, трёхкратный чемпион мира, находящийся в госпитале, уже прощается с родными и друзьями на фоне очередного ухудшения здоровья.

Напомним, что 82-летний Пеле давно борется с онкологическим заболеванием. Ранее сообщалось, что химиотерапия перестала давать эффект, что привело к переходу на паллиативную помощь.

Легендарный бразилец является единственным в истории трёхкратным чемпионом мира, входя в число лучших бомбардиров мундиалей с 12 голами.

Источник: Евро-Футбол


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URL: https://www.vb.kg/425802
Теги:
футбол, Бразилия, здоровье
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