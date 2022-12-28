В память о погибших военнослужащих в Джалал-Абадской области назвали улицу

26 и 27 декабря в Джалал-Абадской области прошли мероприятия, посвященные открытию класса славы и переименованию улицы в честь погибших военнослужащих Пограничной службы ГКНБ КР. Об этом сообщает Управление информации и коммуникаций Погранслужбы ГКНБ.

26 декабря на базе Ала-Букинского пограничного отряда ПС ГКНБ состоялось мероприятие, посвященное открытию класса славы в память о пограничниках - Ала-Букинцах, павших смертью храбрых в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в период с 14 по 17 сентября 2022 года.

27 декабря в селе 1 Май Базар-Коргонского района состоялся митинг, посвященный присвоению улице имени рядового Кумарбека уулу Умарбека - уроженца Базар-Коргонского района, погибшего в ходе военной агрессии на кыргызско-таджикском участке госграницы.

В мероприятиях приняли участие родители погибших военнослужащих, руководители местных органов самоуправления, командование управления ПС ГКНБ КР по Джалал-Абадской области и Ала-Букинского пограничного отряда, представители военкоматов, взаимодействующих органов и активисты района.

Пограничное ведомство совместно с соответствующими госорганами продолжает проводить мероприятия по увековечению памяти военнослужащих, павших в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.