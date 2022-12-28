Ряд высокопоставленных чиновников МВД освобождены от занимаемых должностей

Ряд сотрудников Сузакского РОВД и УВД освобождены от занимаемых должностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Службой внутренних расследований МВД установлен факт сокрытия сотрудниками Сузакской районной милиции преступной деятельности членов ОПГ, совершавших разбойные нападения в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

По результатам служебного расследования к дисциплинарным взысканиям привлечены следующие руководители и сотрудники:

Освобождены от занимаемых должностей - начальник УВД Джалал-Абадской области полковник милиции Тагаев А.Г., начальник РОВД Сузакского района полковник милиции Ормонов З.Т., заместитель начальника РОВД Сузаского района по досудебному производству майор милиции Бакиров А.С., заместитель начальника отдела, он же начальник ОУР РОВД Сузакского района подполковник милиции Маткеримов Б.Т.

Объявлены строгие выговоры - заместителю начальника по досудебному производству УВД Джалал-Абадской области полковнику милиции Кулжанову Б.А., начальнику Отдела уголовного розыска УВД Джалал-Абадской области подполковнику милиции Долонову Н., начальнику штаба УВД Джалал-Абадской области полковнику милиции Ташбаеву М, начальнику отдела внутренних расследований по Джалал-Абадской области полковнику милиции Джумагулову С., заместителю начальника по службе ОВД Сузакского района майору милиции Саркарову К.К., заместителю начальника по кадрам ОВД Сузакского района майору милиции Далбаевой Н.А.

Выговоры объявлены - старшим оперуполномоченным ОВР по ОВД Джалал-Абадской области полковнику милиции Жолоеву Н. и полковнику милиции Абдыраимову А.И.

Ответственность следующих сотрудников будет рассмотрена по выздоровлению - заместителя начальника по оперативной работе УВД Джалал-Абадской области Рахманову К.Т., заместителя начальника по службе полковника милиции Сыдыкова Н.А., заместителя начальника по кадрам полковника милиции Масиркулова М.Ж.

В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 12 милиционеров, уволено с занимаемой должности 4, остальные получили вышеуказанные взыскания. В отношении 3 сотрудников будут приняты соответствующие решения по выздоровлению.

К руководителям, имеющим массу недостатков, своевременно не принимающим меры по обеспечению законности, халатно относящимся к обязанностям, охране общественного порядка или преследующим личные интересы, будут приняты самые строгие меры.