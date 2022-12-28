Роман Абрамович инвестировал в крупнейшего в мире производителя марихуаны

Роман Абрамович инвестировал около 225 миллионов долларов в крупнейшего производителя медицинской марихуаны Curaleaf, сообщает Bloomberg. Глава холдинга Борис Йордан рассказал, что инвестиции поступали с 2015 по 2017 год, когда компания только набирала обороты и работала под названием PalliaTech Inc.

"Он одолжил мне и Андрею (Андрей Блох, крупный действующий акционер Curaleaf, экс-глава "Сибнефти" и давний партнер Романа Абрамовича. - Прим. ред.) деньги для инвестирования", - сказал Йордан, отметив, что вложенные миллиардером средства были давно возвращены и в настоящий момент Абрамович не является акционером Curaleaf.

По данным Forensic News, предприниматель также инвестировал в венчурную компанию Бориса Йордана Measure 8.

Федеральный закон США запрещает использование, продажу и хранение марихуаны, однако в ряде штатов каннабис легализован для медицинского и рекреационного использования. Так, Curaleaf производит каннабис для медицинских целей. В 2018 году компания вышла в Канаде на IPO и привлекла 520 млн канадских долларов (около 400 млн долларов США), став самым крупным игроком на рынке. Это сделало Андрея Блоха мультимиллионером.

Источник:spletnik.ru