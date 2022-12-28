Бишкекчанин продал чужой автомобиль и скрылся с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 6 марта 2022 года в милицию с заявлением обратился гражданин М.М. с просьбой принять меры в отношении мужчины, который 29 января текущего года, находясь в 4-м микрорайоне города Бишкека, где войдя в доверие и обманным путём, под предлогом аренды, завладел автомашиной марки Honda Fit красного цвета стоимостью 5 тысяч долларов . После чего продал ее третьим лицам и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Н., 1970 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.