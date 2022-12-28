Погода
$ 85.75 - 86.61
€ 91.45 - 92.45

Бишкекчанин продал чужой автомобиль и скрылся с деньгами

126  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкекчанин продал чужой автомобиль и скрылся с деньгами. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 6 марта 2022 года в милицию с заявлением обратился гражданин М.М. с просьбой принять меры в отношении мужчины, который 29 января текущего года, находясь в 4-м микрорайоне города Бишкека, где войдя в доверие и обманным путём, под предлогом аренды, завладел автомашиной марки Honda Fit красного цвета стоимостью 5 тысяч долларов . После чего продал ее третьим лицам и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Октябрьского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин К.Н., 1970 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425820
Теги:
задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  