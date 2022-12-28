ГНС запустила автоматизированную систему контроля НДС

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с декабря 2022 внедрила и запустила аналитическую систему "Автоматизированная система контроля НДС" (АСК НДС) в целях совершенствования администрирования налога на добавленную стоимость. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

АСК НДС представляет собой аналитическую платформу и аналитические инструменты, обрабатывающие фискальные данные в автоматическом режиме.

Система в автономном режиме без вмешательства инспекторов налогового органа производит анализ отчетов по НДС, электронных счетов-фактур и прочих первичных документов, оформляемых продавцом (поставщиком) товаров или услуг. АСК НДС ведет расчет и отработку расхождения, расчет уровня риска по НДС, также визуализацию связей налогоплательщиков.

С помощью системы сотрудники налогового органа могут вести контроль правильности и полноты исчисления, уплаты НДС, в том числе проводить камеральные налоговые проверки налогоплательщиков по отчетности НДС. Использование АСК НДС сделает оперативным и эффективным поиск несоответствий между операциями налогоплательщиков.

Внедрение системы АСК НДС значительно сокращает время проверки и анализа данных, облегчает налоговое администрирование, минимизирует контакт сотрудников налоговых органов с субъектами предпринимательства.

Благодаря внедрению системы Налоговая служба уже выявила несоответствия в отчетных данных НДС на сумму 277 миллионов сомов, из них в бюджет страны поступило более 40 миллионов сомов.