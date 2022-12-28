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В РУз запретят пить и курить в присутствии детей и беременных женщин

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Сенат Узбекистана 27 декабря одобрил новую редакцию Закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

Закон запрещает гражданам, не достигшим 21 года (сейчас - 20 лет), продавать и покупать алкогольную и табачную продукцию, а также устройства для употребления табака и никотина.

Такую продукцию нельзя будет продавать без непосредственного участия продавца, в том числе посредством торговых автоматов, с полок самообслуживания и в форме электронной коммерции (за исключением игристых и натуральных вин), дополняет "Газета.uz".

Алкогольную и табачную продукцию и устройства для употребления табака и никотина нельзя продавать на территориях организаций и учреждений систем здравоохранения, образования, культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, санаторно-курортных и медико-социальных учреждений.

В этот список попали и территории железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов и станций метрополитена, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров и бытовых услуг. Исключение сделано для магазинов беспошлинной торговли.

Вводится также запрет на продажу такой продукции, имитирующей детские игрушки, конфеты или другие товары детского ассортимента.

В новой редакции закона значительно расширен список общественных мест, где запрещено употребление алкогольной и табачной продукции. В частности, курить и выпивать запрещено:

- в автомобилях в присутствии детей и беременных женщин;

- в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, речных портов, станций метрополитена;

- в подъездах и лифтах многоквартирных жилых домов, а также на детских и спортивных площадках, в том числе расположенных на придомовой территории;

- в объектах торговли и оказания услуг и так далее.

Новая редакция Закона "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции" вступит в силу спустя три месяца после того, как его подпишет президент Узбекистана.

Источник: ASIA-Plus


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URL: https://www.vb.kg/425826
Теги:
алкоголь, курение, Узбекистан
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