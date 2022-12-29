Определены победители и призеры Кубка мэра города Бишкека по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В столице при поддержке департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью прошел турнир на Кубок мэра города Бишкека по шахматам. В состязаниях приняли участие 280 детей. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.

Среди девочек до 6 лет призовые места заняли:

1-е место - Те София;

2-е место - Шергалиева Амина;

3-е место - Чебукова Алиса.

Мальчики до 6 лет:

1-е место - Суванбеков Тамер;

2-е место - Мухаммеджанов Умар;

3-е место - Маратов Дастан.

Девочки до 8 лет:

1-е место - Канатбекова Асель;

2-е место - Темирбекова Алия;

3-е место - Усманова Алисия.

Мальчики до 8 лет:

1-е место - Бишелдиев Али;

2-е место - Жуматурду Кутманбек;

3-е место - Нурбеков Алинур.

Девочки до 10 лет:

1 место - Рамисова Аделина;

2 место - Аманова Адия;

3 место - Сагындыкова Айымбийке.

Мальчики до 10 лет:

1-е место - Дуйшеналиев Элдар;

2-е место - Аманов Асад;

3-е место - Акматжанов Увейс;

Девочки до 12 лет:

1-е место - Съездбекова Айжан;

2-е место - Бакытова Алтынай;

3-е место - Исаева Айнура.

Мальчики до 12 лет:

1-е место - Ли Батырхан;

2-е место - Азыранкулов Актилек;

3-е место - Нуров Байзак.

Девочки до 14 лет:

1-е место - Абдурахманова Рамина;

2-е место - Исакова Элина;

3-е место - Карбозова Аяна.

Мальчики до 14 лет:

1-е место - Шаршенбеков Эмир;

2-е место - Пак Аарон;

3-е место - Курбанбаев Залкар.