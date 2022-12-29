Определены победители и призеры Кубка мэра города Бишкека по шахматам. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
В столице при поддержке департамента культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью прошел турнир на Кубок мэра города Бишкека по шахматам. В состязаниях приняли участие 280 детей. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены медалями, дипломами и кубками соответствующих степеней.
Среди девочек до 6 лет призовые места заняли:
1-е место - Те София;
2-е место - Шергалиева Амина;
3-е место - Чебукова Алиса.
Мальчики до 6 лет:
1-е место - Суванбеков Тамер;
2-е место - Мухаммеджанов Умар;
3-е место - Маратов Дастан.
Девочки до 8 лет:
1-е место - Канатбекова Асель;
2-е место - Темирбекова Алия;
3-е место - Усманова Алисия.
Мальчики до 8 лет:
1-е место - Бишелдиев Али;
2-е место - Жуматурду Кутманбек;
3-е место - Нурбеков Алинур.
Девочки до 10 лет:
1 место - Рамисова Аделина;
2 место - Аманова Адия;
3 место - Сагындыкова Айымбийке.
Мальчики до 10 лет:
1-е место - Дуйшеналиев Элдар;
2-е место - Аманов Асад;
3-е место - Акматжанов Увейс;
Девочки до 12 лет:
1-е место - Съездбекова Айжан;
2-е место - Бакытова Алтынай;
3-е место - Исаева Айнура.
Мальчики до 12 лет:
1-е место - Ли Батырхан;
2-е место - Азыранкулов Актилек;
3-е место - Нуров Байзак.
Девочки до 14 лет:
1-е место - Абдурахманова Рамина;
2-е место - Исакова Элина;
3-е место - Карбозова Аяна.
Мальчики до 14 лет:
1-е место - Шаршенбеков Эмир;
2-е место - Пак Аарон;
3-е место - Курбанбаев Залкар.