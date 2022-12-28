MEGA представила корпоративный календарь, посвящённый "Кыргызскому чуду"

В канун наступающего 2023 года государственный оператор сотовой связи MEGA подготовил своим партнёрам особый подарок – стильный корпоративный календарь, главной темой которого стало "Кыргызское чудо" – эпоха небывалого расцвета отечественного кинематографа.

Календарь, оформленный в фирменном стиле MEGA, представляет собой уникальную галерею иллюстраций, посвящённых известным деятелям Кыргызстана 60-70-х годов XX века – талантам, изменившим историю кыргызского кино.

"Кыргызское чудо" составляет золотая коллекция из 10 легендарных фильмов, которыми по праву восхищался весь мир. "Зной", "Трудная переправа", "Первый учитель", "Небо нашего детства", "Материнское поле", "Выстрел на перевале Караш", "Засада", "Белый пароход", "Красное яблоко" и "Мужчины без женщин" – наследие, занявшее достойное место в мировой культуре. При этом половина из этих фильмов создана по мотивам произведений великого Чынгыза Айтматова.

12 ярких страниц истории кинематографа посвящены прославленным триумфаторам "Кыргызского чуда" – кинорежиссёрам Толомушу Окееву, Геннадию Базарову, Болотбеку Шамшиеву, Мелису Убукееву, Альгимантасу Видугирису, а также великим актёрам – Суймонкулу Чокморову, Таттыбюбю Турсунбаевой, Болоту Бейшеналиеву, Бакен Кыдыкеевой, Муратбеку Рыскулову, Сабире Кумушалиевой и Советбеку Жумадылову.

ЗАО "Альфа Телеком" искренне благодарит за предоставленные материалы и оказанное профессиональное содействие в создании корпоративного календаря MEGA "Кыргызское чудо" на 2023 год Национальную киностудию "Кыргызфильм" им. Т. Океева и её директора Акжолтоя Бекболотова, а также Заслуженного работника культуры Кыргызской Республики, отличника кинематографии СССР, художника-фотографа Александра Федорова.

Отметим, по сложившейся традиции ежегодно в основу концепции корпоративных календарей компания MEGA закладывает идею поддержки национальных ценностей, отечественной культуры и самобытных традиций многонационального Кыргызстана.

MEGA – выбирая лучшее!