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Третий розыгрыш лотереи Налоговой службы состоится 30 декабря

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- Анастасия Карелина
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30 декабря 2022 года Государственная налоговая служба Кыргызской Республики проведет третий розыгрыш стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Розыгрыш пройдет в прямом эфире на НТРК и Ала-Тоо 24, а также на страницах ГНС в Facebook и Youtube. Начало в 15 часов.

На сегодняшний день в лотерее уже участвуют более 176 тысяч человек с 18,7 миллиона ID-билетов на общую сумму 19 миллиардов сомов.

В третьем туре при поддержке бизнес-партнеров будут разыграны однокомнатная квартира в Бишкеке, 2 электромобиля, 12 штук iPhone 13, 11 смартфонов Samsung, а также 26 единиц различной бытовой техники.

Сайт лотереи: lottery.salyk.kg.


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URL: https://www.vb.kg/425846
Теги:
ГНС, лотерея, налоги в Кыргызстане
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