Кто выиграл TESLA от MEGA? Объявлен победитель акции "Собери машину"

Ура! Государственный оператор сотовой связи MEGA подвел итоги первого тура грандиозной викторины "Собери машину", по итогам которого определился счастливый обладатель главного приза – электромобиля TESLA Model 3.

Торжественная церемония вручения ключей от экологичного ультрасовременного электромобиля состоялась 27 декабря в торгово-развлекательном центре Dordoi Plaza 2.

Долгожданной и волнительной кульминации вечера предшествовало фееричное выступление звезд отечественной эстрады, а также зажигательная конкурсная программа с эксклюзивными подарками от MEGA, в которой мог принять участие любой желающий.

После чего под овации многочисленных зрителей представители компании MEGA объявили имя победителя викторины, стартовавшей 29 августа 2022 года. Обладательницей TESLA MODEL 3 стала бишкекчанка Аселя Сулайманова.

"Когда я получила SMS о том, что выиграла электрокар, сначала не поверила в это. Но когда меня пригласили в офис MEGA, захлестнули непередаваемые эмоции, – поделилась впечатлениями победительница. – Это просто сказка какая-то, я очень счастлива! Я долгие годы являюсь абонентом MEGA. Когда увидела в городе рекламу викторины, рискнула попробовать свои силы. Вопросы оказались несложными, поэтому я решила участвовать до конца и ежедневно правильно отвечала на них. Спасибо компании MEGA за такой приз!"

Напомним, что и у вас есть возможность выиграть TESLA Model 3, поскольку впереди абонентов MEGA ждут ещё три тура викторины "Собери машину", в каждом из которых главным призом также является электромобиль. Другими словами, MEGA разыграет ещё три TESLA! О том, как это сделать, читайте на официальном сайте компании.

Участвуйте и выигрывайте! И помните: чем выше ваша активность, тем больше шансов пополнить ряды победителей.