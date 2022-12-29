В Бишкеке в гараже сгорела машина

Пресс-центр МЧС сообщает, что 28 декабря поступила информация о пожаре в гаражно-строительном кооперативе "ГСК", расположенном в 12-м микрорайоне Октябрьского района.

На место происшествия выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части № 5 Октябрьского района. В результате пожар был локализован в 13 часов 32 минуты и полностью потушен в 14 часов 34 минуты.

В результате пожара общая площадь возгорания составило 25 квадратных метров. Полностью сгорели гараж и автомобиль марки Lexus 570.

В настоящее время причина пожара уточняется.