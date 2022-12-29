Молодой житель Баткена провел освещение для жителей отдаленного села

На днях в отдаленном селе Кара-Булак Баткенского района впервые на пяти улицах появилось ночное освещение, что стало радостным событием для местных жителей. Все это благодаря усилиям 25-летнего главы айыл окмоту Тилека Эркинова.

Он рассказал нашему изданию vb.kg, как 7 месяцев назад написал проект в фонд развития Баткенского района, чтобы в селе Кара-Булак провели освещение. Его инициативу поддержал наблюдательный совет Баткенского района.

Недавно с участием жителей состоялось открытие важного объекта.

По словам, Эркинова планируется проведения ремонта внутренних дорог, но сейчас остро стоит вопрос с питьевой водой. В этой связи он заверил, что местная власть приложит максимум усилий для того чтобы решить вышеназванные социальные проблемы.